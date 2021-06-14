Іспанія зіграє проти Швеції всупереч коронавірусу. Анонс матчів Євро-2020 14 червня

Збірні Іспанії та Швеції зіткнулися з коронавірусом перед стартом Євро-2020 і втратили важливих гравців. Сьогодні вони зіграють одне проти одного в Севільї.

У понеділок, 14 червня, відбудуться три матчі чемпіонату Європи з футболу.

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Сьогодні буде зіграний один матч групи D, а також обидві зустрічі в групі Е.

Шотландія — Чехія

Час: 16:00

Місце: "Гемпден-Парк", Глазго

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1" / "Футбол 2"

Збірна Шотландії востаннє грала на великому турнірі ще в 1998 році. З тих пір змінилося не одне покоління гравців, але досягти виходу на чемпіонат Європи шотландці змогли тільки зараз. І для Шотландії, і для Чехії в цьому матчі буде важливо взяти очки, оскільки попереду в обох команд зустрічі проти фаворита групи — Англії і віце-чемпіонів світу — збірної Хорватії.

Чехія перед Євро-2020 провела два товариські матчі з абсолютно різними наслідками: програла Італії (0:4) і виграла в Албанії (3:1). Чекати від цієї команди подвигів на чемпіонаті, мабуть, не варто. Тут немає яскравовираженних зірок, як 25 років тому, коли Чехія виходила у фінал Євро-1996 або в 2004-му, коли за крок до фіналу цю збірну зупинила тільки сенсаційна Греція.

Шотландія, зі свого боку, також зіграла два контрольні матчі, зігравши внічию з Нідерландами (2:2) і здобувши перемогу над Люксембургом (1:0). На відміну від чехів, у Шотландії є зірки в складі. Наприклад, захисник "Ліверпуля" Енді Робертсон або півзахисник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоміней.

Польща — Словаччина

Час: 19:00

Місце: Санкт-Петербург

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1" / "Футбол 2"

Цей матч здатний привернути увагу уболівальників зі всієї Європи. Один тільки фактор Роберта Левандовського відразу робить збірну Польщі цікавою для глядачів, а в складі збірної Словаччини виступає Марек Гамшик, який ще не сказав останнього слова у футболі. Дуель цих персонажів — головна родзинка матчу Польща — Словаччина.

Поляки перед Євро-2020 зіграли товариські матчі проти Росії та Ісландії, обидва завершили внічию — 1:1 і 2:2 відповідно. У заявку збірної Польщі на турнір, крім Роберта Левандовського, потрапили і такі відомі в Європі гравці, як Войцех Щенсни, Каміль Глік і Гжегож Криховʼяк. Знайшлося місце і представнику київського "Динамо" — Томашу Кендзьору.

Цікаво, що Словаччина теж обидва товариські матчі перед стартом на турнірі зіграла внічию. І якщо в грі з Болгарією словаки змогли забити (1:1), то з Австрією розписали нульову нічию.

Крім Марека Гамшика, у складі Словаччини зіграє багато досвідчених гравців: 34-річний Юрай Куцка, 34-річний Петер Пекарик, 31-річний Володимир Вайсс і 35-річний Томаш Губочан.

Іспанія — Швеція

Час: 22:00

Місце: Олімпійський стадіон, Севілья

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1" / "Футбол 2" / "Україна"

Обидві збірні стали ньюзмейкерами тривожних звісток. Спочатку в збірній Іспанії коронавірусом заразився Серхіо Бускетс, що унеможливило його участь в чемпіонаті Європи. Потім позитивний тест зафіксували в Дієго Льоренте. Головний тренер іспанської збірної Луїс Енріке вирішив підстрахуватися і викликав відразу 11 футболістів молодіжної збірної в резерв, але, швидше за все, сьогодні вболівальники побачать основний склад іспанської збірної.

У Швеції ситуація також не з приємних: відразу два гравці здали позитивний тест на коронавірус. Це Деян Кулусевскі та Маттіас Сванберг. Вони також не зіграють проти Іспанії.

Іспанці провели хороший товариський матч проти Португалії (0:0), а потім перевірили бомбардирські якості в матчі проти Литви (4:0). Швеція, зі свого боку, перед Євро-2020 здобула дві перемоги: над Фінляндією (2:0) і Вірменією (3:1).

Навіть без Бускетса та Льоренте в Іспанії на цьому чемпіонаті досить потужний склад. Бракує хіба що Серхіо Рамоса, який самостійно вирішив не їхати на Євро, щоб підготуватися до участі в Олімпійських іграх, де іспанська команда виступатиме у футбольному турнірі. А ось склад шведів назвати зірковим дуже складно — на такий статус тягне хіба що захисник "Манчестер Юнайтед" Віктор Лінделеф.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.