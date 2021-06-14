Экс-тренер сборной Украины: "Я с уважением отношусь к России, не смогу плевать в ту сторону"

По словам бывшего футболиста, Россию и Украину якобы "многое связывает".

Экс-тренер национальной сборной Украины по футболу Леонид Буряк заявил, что с уважением относится к Российской Федерации и не может плевать в их сторону.

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Об этом Леонид Буряк рассказал в комментарии тематическому изданию Sport24.

Так, экс-тренер сборной Украины и киевского "Динамо" решил прокомментировать новую форму национальной команды на Евро-2020 с контурами карты Украины и патриотическими лозунгами "Слава Україні — Героям слава".

По его словам, он с уважением относится к новой экипировке украинских футболистов и решению УАФ, но футбол должен быть вне политики.

Леонид Буряк сказал, что у него в РФ много друзей , поэтому он с уважением относится к России и не может плевать в их сторону.

"Все что сделано Павелко и Украинской ассоциацией футбола — я с уважением отношусь. Да, я думаю, что футбол вне политики. У меня много друзей в России, мой первый тренер был из России. Я с уважением отношусь к России. Я не политик, я не хочу говорить на эти темы и давать какие-то оценки. Меня интересует футбол. Я хочу говорить только про футбол. Тот же Черчесов — я его знаю. Мы с ним вместе играли, и я к нему с уважением отношусь. Я не смогу плевать в ту сторону, когда нас многое связывало. Как с советским футболом, так и с российским. Так что я с уважением отношусь, а все остальное пусть политики разбираются. Но, конечно, я с уважением отношусь решениям УАФ", — заявил Буряк в комментарии журналисту.

На вопрос собеседника о том, могут ли Украина и Россия встретиться в плей-офф Евро-2020, экс-тренер национальной сборной заявил, что пока не думает об этом.

"Все может быть (встреча Украины и России на Евро-2020 — ред.), но я об этом пока не думаю. Я думаю только о следующих матчах. Если это случится, то придет время и мы все поговорим об этом", — резюмировал Леонид Буряк в комментарии.

Отметим, что Леонид Буряк был главным тренером сборной Украины по футболу в 2002-2003 годах, а в 2005 тренировал киевское "Динамо".

Ранее Фокус сообщал, что 6 июня глава УАФ Андрей Павелко представил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с контурами карты Украины вместе с Крымом и Донбассом, а также лозунгами "Слава Україні — Героям слава". После жалоб со стороны РФ, в УЕФА потребовали от Украины изменить новую форму сборной Украины 2021 и убрать оттуда лозунг "Героям слава", который имеет политический и милитаристский подтекст.

Также Фокус рассказывал, что после скандала глава УАФ Андрей Павелко вылетел в Рим для переговоров с УЕФА, и футбольные функционеры разрешили сборной Украины выступать в новой форме с лозунгами "Слава Україні — Героям слава".