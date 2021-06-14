Екстренер збірної України: "Я з повагою ставлюся до Росії, не зможу плювати в ту сторону"

За словами колишнього футболіста, Росію й Україну нібито "багато що пов'язує".

Екстренер національної збірної України з футболу Леонід Буряк заявив, що з повагою ставиться до Російської Федерації і не може плювати в їхній бік.

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Про це Леонід Буряк розповів у коментарі тематичному виданню Sport24.

Так, екстренер збірної України і київського "Динамо" вирішив прокоментувати нову форму національної команди на Євро-2020 з контурами карти України і патріотичними гаслами "Слава Україні — Героям слава".

За його словами, він з повагою ставиться до нової форми українських футболістів і рішення УАФ, але футбол повинен бути поза політикою.

Леонід Буряк сказав, що в нього в РФ багато друзів, тому він з повагою ставиться до Росії і не може плювати в їхній бік.

"Усе що зроблено Павелком та Українською асоціацією футболу — я поважаю. Так, я думаю, що футбол поза політикою. У мене багато друзів у Росії, мій перший тренер був з Росії. Я з повагою ставлюся до Росії. Я не політик, я не хочу говорити на ці теми і давати якісь оцінки. Мене цікавить футбол. Я хочу говорити тільки про футбол. Той же Черчесов — я його знаю. Ми з ним разом грали, і я до нього з повагою ставлюся. Я не зможу плювати в ту сторону, коли нас багато що пов'язувало. Як з радянським футболом, так і з російським. Тому я з повагою ставлюся, а все інше нехай політики розбирають. Але, звичайно, я поважаю рішення УАФ", — заявив Буряк у коментарі журналісту.

На запитання співрозмовника про те, чи можуть Україна і Росія зустрітися в плей-офф Євро-2020, екстренер національної збірної заявив, що поки не думає про це.

"Усе може бути (зустріч України і Росії на Євро-2020 — ред.), але я про це поки не думаю. Я думаю тільки про наступні матчі. Якщо це трапиться, то настане час і ми всі поговоримо про це", — резюмував Леонід Буряк у коментарі.

Зазначимо, що Леонід Буряк був головним тренером збірної України з футболу у 2002-2003 роках, а у 2005 тренував київський "Динамо".

Раніше Фокус повідомляв, що 6 червня голова УАФ Андрій Павелко представив нову форму збірної України на Євро-2020 з контурами карти України разом з Кримом і Донбасом, а також гаслами "Слава Україні — Героям слава". Після скарг з боку РФ в УЄФА вимагали від України змінити нову форму збірної України 2021 і прибрати звідти гасло "Героям слава", що має політичний і мілітарний підтекст.

Також Фокус розповідав, що після скандалу глава УАФ Андрій Павелко вилетів до Риму для переговорів з УЄФА, і футбольні функціонери дозволили збірній України виступати в новій формі з гаслами "Слава Україні — Героям слава".