Пережившему остановку сердца Эриксену установят кардиостимулятор

Спортсмену было предложено установить устройство для устранения угрожающих жизни аритмий и остановки сердца — он дал согласие на операцию

Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, который пережил остановку сердца во время матча чемпионата Европы с Финляндией (0:1), имплантируют кардиостимулятор.

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Об этом сообщается в аккаунте национальной сборной Дании в Instagram.

Спортсмену было предложено установить устройство для устранения угрожающих жизни аритмий и остановки сердца и он согласился лечь на операцию. Сборная Дании попросила не тревожить Эриксена и его семью в ближайшее время.

"Я не сдамся". Первые слова Эриксена, пережившего остановку сердца

Как сообщает главный тренер команды Каспер Хьюлманд, Эриксен мало что помнит из субботнего падения.

"Я думаю, вы чувствуете себя хуже, чем я. Я чувствую, что вскоре буду тренироваться, ребята, – процитировал Хьюлманд слова футболиста.

По его словам, сейчас Кристиан в хорошем расположении духа. При этом, по словам главного тренера, некоторые игроки не могли нормально играть после падения Эриксена, в результате чего команда проиграла со счетом 1:0.

"Его не было. Мы сделали реанимацию сердца, это была остановка сердца. Насколько мы были близки к тому, чтобы потерять его? Я не знаю, но мы вернули его после одной дефибрилляции, что довольно быстро. Результаты анализов выглядят нормально. У нас нет объяснения, почему это произошло", – заявил доктор.

Напомним, в матче Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии, который состоялся в Копенгагене, датский игрок Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Игру на время была прервана, футболисты сборной Дании обступили потерявшего сознание игрока своей команды, закрыв его от зрителей и камер.

Позже стало известно, что состояние футболиста стабилизировалось – он даже передал привет своим партнерам по команде.