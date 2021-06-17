Еріксену після зупинки серця встановлять кардіостимулятор

Футболіст, який пережив зупинку серця, знову зможе повернутися на футбольне поле.

Півзахиснику збірної Данії Крістіану Еріксену, який пережив зупинку серця під час матчу чемпіонату Європи з Фінляндією (0: 1), імплантують кардіостимулятор.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це повідомляється в акаунті національної збірної Данії в Instagram.

Спортсмену було запропоновано встановити пристрій для усунення загрозливих для життя аритмій і зупинки серця, і він погодився лягти на операцію. Збірна Данії попросила не турбувати Еріксена та його сімʼю найближчим часом.

"Я не здамся". Перші слова Еріксена, котрий пережив зупинку серця

Як повідомляє головний тренер команди Каспер Хʼюлманд, Еріксен мало що памʼятає із суботнього падіння.

"Я думаю, ви відчуваєте себе гірше, ніж я. Я відчуваю, що незабаром буду тренуватися, хлопці, — процитував Хʼюлманд слова футболіста.

За його словами, наразі Крістіан у хорошому настрої. При цьому, за словами головного тренера, деякі гравці не могли нормально грати після падіння Еріксена, у результаті чого команда програла з рахунком 1: 0.

"Його не було. Ми зробили реанімацію серця, це була зупинка серця. Наскільки ми були близькі до того, щоб втратити його? Я не знаю, але ми повернули його після однієї дефібриляції, що досить швидко. Результати аналізів виглядають нормально. У нас немає пояснення, чому це сталося", — заявив доктор.

Нагадаємо, що в матчі Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії, який відбувся в Копенгагені, датський гравець Крістіан Еріксен знепритомнів і впав на полі біля однієї з трибун. Гра на час була перервана, футболісти збірної Данії обступили непритомного гравця своєї команди, закривши його від глядачів і камер.

Пізніше стало відомо, що стан футболіста стабілізувався — він навіть передав привіт своїм партнерам по команді.