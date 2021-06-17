В России требуют от УЕФА наказать украинских болельщиков за скандирование "Путин - х*йло" (видео)

В Госдуме РФ считают, что за этот инцидент УАФ стоит оштрафовать, а фанатам нужно запретить посещать матчи Евро-2020.

В Государственной Думе Российской Федерации возмутились из-за того, что во время сегодняшнего матча между сборными Украины и Северной Македонии украинские болельщики скандировали "Путин — х#йло!". Так, член парламентского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв призвал УЕФА "жестко отреагировать" на такую кричалку о президенте России Владимире Путине.

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Об этом он сам сказал в комментарии Sport24.

"Это наш президент. Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться. Заводят их националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют", — заявил Свищёв.

Он отметил, что украинские болельщики вместо того, чтобы концентрироваться на игре, "занимаются полной ахинеей".

Также парламентарий назвал инцидент "хорошо спланированной провокацией против РФ" и заявил, что УЕФА необходимо оштрафовать УАФ, а украинским болельщикам — запретить вход на следующие матчи Евро.

"Нужно провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости", — резюмировал Свищёв.

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Отметим, именно Свищёв первым в РФ публично возмутился из-за новой формы сборной Украины с Крымом и слоганом "Слава Украине". Тогда он тоже взывал к УЕФА, требуя запретить эту форму. Впрочем, разбирательства начались только после официальной жалобы от РФС.

Напомним, Украина в сегодняшнем матче добыла первую на Евро-2020, обойдя сборную Северной Македонии со счетом 2:1.