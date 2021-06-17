У Росії вимагають від УЄФА покарати українських уболівальників за скандування "Путін — х*йло" (відео)
У Держдумі РФ вважають, що за цей інцидент УАФ варто оштрафувати, а фанатам потрібно заборонити відвідувати матчі Євро-2020.
У Державній Думі Російської Федерації обурилися через те, що під час сьогоднішнього матчу між збірними України та Північної Македонії українські вболівальники скандували "Путін — х#йло!". Так, член парламентського комітету з фізичної культури і спорту Дмитро Свищев закликав УЄФА "жорстко відреагувати" на таку кричалку про президента Росії Володимира Путіна.
Про це він сам сказав у коментарі Sport24.
"Це наш президент. Знову їх хтось заводить, ніяк вони не можуть заспокоїтися. Заводять їх націоналістичні організації, які нічого спільного з футболом не мають", — заявив Свищев.
Він зазначив, що українські вболівальники замість того, щоб концентруватися на грі, "займаються повною ахінеєю".
Також парламентарій назвав інцидент "добре спланованою провокацією проти РФ" і заявив, що УЄФА необхідно оштрафувати УАФ, а українським уболівальникам — заборонити вхід на наступні матчі Євро.
"Потрібно провести розслідування і покарати організаторів акції за повною суворістю", — резюмував Свищев.
Зазначимо, саме Свищев першим в РФ публічно обурився через нову форму збірної України з Кримом і слоганом "Слава Україні". Тоді він теж звертався до УЄФА, вимагаючи заборонити цю форму. Утім, розгляди почалися тільки після офіційної скарги від РФС.
Нагадаємо, Україна в сьогоднішньому матчі здобула першу на Євро-2020, обійшовши збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.