"Украинцы сильнее нас": российский экс-футболист восхитился сборной Украины на Евро-2020

Сборные Украины и Нидерландов, по словам победителя Лиги Чемпионов УЕФА, показали самый зрелищный матч в рамках Евро-2020.

Сборная Украины по футболу в матчах на Евро-2020 доказала, что можно почти не уступать по игре одной из сильнейший команд Европы.

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Игрой украинских футболистов на Евро-2020 восхитился бывший футболист сборной РФ, победитель Лиги Чемпионов Дмитрий Аленичев.

В своей авторской колонке бывший футболист отметил, что сборные Нидерландов и Украины показали самую зрелищную битву на Чемпионате Европы по футболу.

Уверенной победой над Северной Македонией, по словам Дмитрия Аленичева, сборная Украины только "укрепила хорошее впечатление".

"Даже против серьезного соперника реально показывать хороший футбол. Пример - Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро - по крайней мере пока. Шевченко и компания показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чем не уступать одной из сильнейших команд континента. А победой над Македонией они только укрепили хорошее впечатление", — подчеркнул экс-игрок сборной РФ в своей колонке.

На данном этапе Евро-2020 сборная Украины, как уверяет Дмитрий Аленичев, сильнее России. Однако, ситуация может кардинально измениться в раунде плей-офф, куда выйдут лучшие команды турнира.

"Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится", — подытожил победитель Лиги Чемпионов УЕФА в своей авторской колонке.

Ранее Фокус сообщал, что экс-тренер сборной Украины заявил, что уважает Россию. По словам Леонида Буряка, он с уважением относится к новой экипировке украинских футболистов и решению УАФ, но футбол должен быть вне политики. У Леонида Буряка много друзей в РФ, поэтому он "не может плевать в их сторону".

Также Фокус рассказывал, что украинцы попали в Топ-100 самых перспективных футболистов Европы. Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин и защитник киевского "Динамо" Илья Забарный в списке самых талантливых молодых игроков, выступающих в Европе.