"Українці сильніші за нас": російський ексфутболіст захопився збірної України на Євро-2020

Збірні України та Нідерландів, за словами переможця Ліги Чемпіонів УЄФА, показали найбільш видовищний матч у межах Євро-2020.

Збірна України з футболу в матчах на Євро-2020 довела, що можна майже не поступатися по грі одній з найсильніший команд Європи.

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Грою українських футболістів на Євро-2020 захопився колишній футболіст збірної РФ, переможець Ліги Чемпіонів Дмитро Аленічев.

У своїй авторській колонці колишній футболіст зазначив, що збірні Нідерландів і України показали найбільш видовищну битву на Чемпіонаті Європи з футболу.

Впевненою перемогою над Північною Македонією, за словами Дмитра Аленічева, збірна України тільки "зміцнила хороше враження".

"Навіть проти серйозного суперника реально показувати хороший футбол. Приклад — Україна проти голландців. На мій погляд, їх битва стала найбільш видовищною зустріччю на Євро — принаймні поки що. Шевченко і компанія показали відмінну гру, довівши, що можна майже ні в чому не поступатися однією з найсильніших команд континенту. А перемогою над Македонією вони тільки зміцнили хороше враження", — підкреслив ексгравець збірної РФ у своїй колонці.

На цьому етапі Євро-2020 збірна України, як запевняє Дмитро Аленічев, сильніша за Росію. Однак, ситуація може кардинально змінитися в раунді плей-офф, куди вийдуть найкращі команди турніру.

"Змушений визнати: тут і зараз українці трохи сильніші за нас. Втім, не виключено, що в плей-офф щось зміниться", — підсумував переможець Ліги Чемпіонів УЄФА у своїй авторській колонці.

Раніше Фокус повідомляв, що екстренер збірної України заявив, що поважає Росію. За словами Леоніда Буряка, він з повагою ставиться до нової форми українських футболістів і рішенням УАФ, але футбол повинен бути поза політикою. У Леоніда Буряка багато друзів в РФ, тому він "не може плювати в їхню сторону".

Також Фокус розповідав, що українці потрапили у Топ-100 найперспективніших футболістів Європи. Воротар донецького "Шахтаря" і збірної України Анатолій Трубін і захисник київського "Динамо" Ілля Забарний у списку найбільш талановитих молодих гравців, які виступають у Європі.