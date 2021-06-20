В УАФ показали, как живет сборная Украины в Бухаресте (видео)

Влог Vzbirna показал закулисье национальной сборной Украины в Бухаресте, где команда базируется на Евро-2020

После победы над Северной Македонией, футболисты сборной Украины получили один выходной день. 19 июня команда вернулась к тренировкам и готовится к решающему матчу группового этапа Евро-2020 против сборной Австрии.

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Влог vZibirna, который ведет пресс-атташе главного тренера национальной сборной Николай Васильков, показал условия и атмосферу, в которых живет сборная Украины в Бухаресте. Кроме отеля и команды, которая работает с футболистами и тренерами, в этой серии видеодневника показаны и тактические заметки ассистента Андрея Шевченко — Андреа Мальдеры перед матчем против сборной Австрии.

Матч Украина — Австрия состоится в Бухаресте 21 июня в 19:00. В этой игре тренерский штаб сборной Украины не сможет рассчитывать на полузащитника Александра Зубкова, который получил повреждение еще в первом матче против Нидерландов.

Напомним, что после двух сыгранных матчей, сборная Украины занимает второе место в группе С: наши футболисты проиграли сборной Нидерландов (2:3) и выиграли у Северной Македонии (2:1). В свою очередь, ближайший соперник команды Андрея Шевченко, сборная Австрии, обыграла Северную Македонию (3:1) и проиграла Нидерландам (0:2). Таким образом, матч Украина — Австрия будет решающим в борьбе за выход в плей-офф.

Успешная игра Андрея Ярмоленко в матче против Северной Македонии снова восхитила фанатов клуба "Вест Хэм", за который выступает украинский полузащитник. Аккаунт "Вест Хэма" в Instagram выложил фотографию Ярмоленко, подписав ее: "Он опять делает ЭТО!", а фанаты принялись обсуждать выступление своего игрока на чемпионате Европы.

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