В УАФ показали, як живе збірна України в Бухаресті (відео)

Влог Vzbirna показав залаштунки національної збірної України в Бухаресті, де команда базується на Євро-2020

Після перемоги над Північною Македонією, футболісти збірної України отримали один вихідний день. 19 червня команда повернулася до тренувань і готується до вирішального матчу групового етапу Євро-2020 проти збірної Австрії.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Влог vZibirna, який веде прес-аташе головного тренера національної збірної Микола Васильков, показав умови і атмосферу, в яких живе збірна України в Бухаресті. Крім готелю і команди, яка працює з футболістами і тренерами, в цій серії відеощоденника показані і тактичні нотатки асистента Андрія Шевченка — Андреа Мальдери перед матчем проти збірної Австрії.

Матч Україна — Австрія відбудеться в Бухаресті 21 червня в 19.00. У цій грі тренерський штаб збірної України не зможе розраховувати на півзахисника Олександра Зубкова, який отримав пошкодження ще в першому матчі проти Нідерландів.

Нагадаємо, що після двох зіграних матчів, збірна України посідає друге місце в групі С: наші футболісти програли збірній Нідерландів (2:3) і виграли у Північної Македонії (2:1). У свою чергу, найближчий суперник команди Андрія Шевченка, збірна Австрії, обіграла Північну Македонію (3:1) і програла Нідерландам (0:2). Таким чином, матч Україна — Австрія буде вирішальним в боротьбі за вихід в плей-офф.

Успішна гра Андрія Ярмоленко в матчі проти Північної Македонії знову захопила фанатів клубу "Вест Хем", за який виступає український півзахисник. Аккаунт "Вест Хема" в Instagram виклав фотографію Ярмоленко, підписавши її: "Він знову робить ЦЕ!", А фанати почали обговорювати виступ свого гравця на чемпіонаті Європи.

Слово Капітана: 5 висновків з матчу Україна — Північна Македонія