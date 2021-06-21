Украина – Австрия: украинцы сыграют в основной желтой форме (фото)

Стала известна форма, в которой сборная Украины сыграет в третьем матче группового этапа Евро-2020.

Ассоциация футбола Украины определилась, в какой форме будет играть сборная Украины в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020 против сборной Австрии.

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На совещании с участниками команд и официальных представителей было решено, что сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы. Сборная Австрии сыграет в красно-белом комплекте формы.

[ + – ] Форма сборной Украины на матч с Австрией Фото: УАФ

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко объявил заявку сборной Украины на Австрию. Александр Зубков и Роман Безус не попали в заявку на матч Украина – Австрия на Евро-2020.

Напомним, матч состоится сегодня, 21 июня, в Бухаресте. Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

После двух сыгранных матчей, сборная Украины занимает второе место в группе С: наши футболисты проиграли сборной Нидерландов (2:3) и выиграли у Северной Македонии (2:1). В свою очередь, ближайший соперник команды Андрея Шевченко, сборная Австрии, обыграла Северную Македонию (3:1) и проиграла Нидерландам (0:2). Таким образом, матч Украина — Австрия будет решающим в борьбе за выход в плей-офф.

Успешная игра Андрея Ярмоленко в матче против Северной Македонии снова восхитила фанатов клуба "Вест Хэм", за который выступает украинский полузащитник. Аккаунт "Вест Хэма" в Instagram выложил фотографию Ярмоленко, подписав ее: "Он опять делает ЭТО!", а фанаты принялись обсуждать выступление своего игрока на чемпионате Европы.

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