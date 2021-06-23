"Фортуна вернула нам долг": Зеленский – о выходе сборной Украины в плей-офф Евро-2020

Президент Украины заявил, что ожидает яркой игры от национальной сборной в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Президент Украины Владимир Зеленский поделился эмоциями после выхода сборной в плей-офф Евро-2020.

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"Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в плей-офф!

Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно — заслуженно.

У наших ребят появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались. И я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли.

Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину!", – написал Зеленский в Instagram.

Напомним, Украина вышла в 1/8 чемпионата Европы благодаря разгромной победе Испании над Словакией (5:0) и победе Швеции над Польшей (3:2).

Результат матча Слвоакия — Испания позволил сборной Украины выйти в 1/8, поскольку среди всех команд, занявших третьи места в группах, худшими стали команды Финляндии и Словакии. Вне зависимости от результатов матчей в группе F, сборная Украины сыграет в плей-офф Евро-2020.

Сборная Украины, скорее всего, попадет на сборную Швеции либо победителя группы F.

Сегодня сборная провела первую тренировку после поражения от сборной Австрии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

Отметим, ранее Фокус рассказывал, что после поражения в матче против Австрии тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что "с такой игрой команде нечего делать в плей-офф". Сами же футболисты утверждали, что они опустошены прошедшей игрой.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.