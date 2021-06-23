"Фортуна повернула нам борг": Зеленський — про вихід збірної України в плей-оф Євро-2020

Президент України заявив, що очікує яскравої гри від національної збірної в плей-оф чемпіонату Європи з футболу

Президент України Володимир Зеленський поділився емоціями після виходу збірної в плей-оф Євро-2020.

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"Вперше в історії збірна України з футболу долає груповий етап чемпіонату Європи і потрапляє в плей-оф!

Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012. Тому сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно — заслужено.

У наших хлопців зʼявляється шанс довести, що весь цей час ми просто розминалися. І я впевнений, що в 1/8 ви покажете свій справжній, крутий футбол, до якого всі ми звикли.

Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!", — написав Зеленський в Instagram.

Нагадаємо, Україна вийшла в 1/8 чемпіонату Європи завдяки розгромній перемозі Іспанії над Словаччиною (5: 0) і перемозі Швеції над Польщею (3: 2).

Результат матчу Словаччина — Іспанія дозволив збірній України вийти в 1/8, оскільки серед усіх команд, що посіли треті місця в групах, гіршими стали команди Фінляндії та Словаччини. Незалежно від результатів матчів у групі F, збірна України зіграє в плей-оф Євро-2020.

Збірна України, швидше за все, потрапить на збірну Швеції або переможця групи F.

Сьогодні збірна провела перше тренування після поразки від збірної Австрії в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав, що після поразки в матчі проти Австрії тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що "з такою грою команді нічого робити в плей-оф". Самі ж футболісти стверджували, що вони спустошені цією грою.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.