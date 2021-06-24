"Всегда рады услужить": послы Швеции и Польши в Украине пошутили о выходе сборной Украины в плей-офф Евро

Европейские дипломаты с юмором прокомментировали выход сборной Украины в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг опубликовал в Twitter мем о выходе сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы.

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Тиберг опубликовал мем, на котором несколько человек наблюдают, как работает лишь один из них, и подписал его фамилиями футболистов сборной Украины, единственным рабочим был собирательный образ сборной Швеции.

"Всегда рады услужить", — подписал мем Тиберг.

Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021

Напомним, что сборная Украины пробилась в плей-офф турнира с третьего места в группе С благодаря победе сборной Швеции над Польшей (3:2).

Также к нему в комментарии пришел посол Польши в Украине Бартош Чихоцкий, который прокомментировал пост другим мемом – на фото был изображен разъяренный польский футболист с подписью "улыбается по-польски".

Напомним, Украина сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Соперник нашей сборной определился накануне вечером, когда Швеция одержала победу над Польшей и вышла в плей-офф с первого места в группе.

По итогам группового этапа чемпионат Европы по футболу покинули сборные Финляндии, Словакии, Турции, России, Северной Македонии, Шотландии, Польши и Венгрии.

Напомним, ранее появилась информация о том, что лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко на последней тренировке главной команды страны работал по индивидуальной программе и без мяча. Информации о состоянии здоровья футболиста пока нет.

На первой тренировке после поражения от сборной Австрии, украинские футболисты пробовали новые упражнения: от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.

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