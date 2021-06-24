"Завжди раді прислужитися": посли Швеції і Польщі в Україні пожартували про вихід збірної України в плей-офф Євро

Європейські дипломати з гумором прокоментували вихід збірної України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу.

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг опублікував у Twitter мем про вихід збірної України в плей-офф чемпіонату Європи.

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Тиберг опублікував мем, на якому кілька людей спостерігають, як працює лише один з них, і підписав його прізвищами футболістів збірної України, єдиним робочим був збірний образ збірної Швеції.

"Завжди раді прислужитися", — підписав мем Тиберг.

Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021

Нагадаємо, що збірна України пробилася в плей-офф турніру з третього місця в групі С завдяки перемозі збірної Швеції над Польщею (3:2).

Також до нього в коментарі прийшов посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі, який прокоментував пост іншим мемом — на фото був зображений розлючений польський футболіст з підписом "посміхається по-польськи".

Нагадаємо, Україна зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Суперник нашої збірної визначився напередодні ввечері, коли Швеція здобула перемогу над Польщею і вийшла в плей-офф з першого місця в групі.

За підсумками групового етапу чемпіонату Європи з футболу покинули збірні Фінляндії, Словаччини, Туреччини, Росії, Північної Македонії, Шотландії, Польщі та Угорщини.

Нагадаємо, раніше зʼявилася інформація про те, що лідер збірної України Андрій Ярмоленко на останньому тренуванні головної команди країни працював за індивідуальною програмою і без мʼяча. Інформації про стан здоровʼя футболіста поки немає.

На першому тренуванні після поразки від збірної Австрії, українські футболісти пробували нові вправи: від жонглювання тенісними мʼячами до нової вправи від тренера воротарів Педро Хари.

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