Україна зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020

За підсумками групового етапу чемпіонату Європи з футболу визначилися всі учасники плей-оф

Стало відомо, з ким зіграє збірна України в плей-оф чемпіонату Європи з футболу.

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Команда Андрія Шевченка зіграє проти збірної Швеції. Цей матч відбудеться в Глазго, на стадіоні "Гемпден Парк" 29 червня.

На стадії групового етапу збірна України грала проти збірних Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Наша збірна програла голландцям (2: 3), обіграла македонців (2: 1) і поступилася Австрії (0: 1).

Збірна Швеції в груповому етапі протистояла Іспанії (0: 0), Словаччині (1: 0) і Польщі (3: 2).

Доля збірної України визначилася в останньому турі, коли Іспанія розгромила Словаччину (5: 0), а Швеція обіграла Польщу.

Матчі 1/8 фіналу пройдуть з 26 по 29 червня і будуть проведені в різних часових слотах: о 19:00 і 22:00 за київським часом.

Груповий етап Євро-2020 завершився двома матчами. У протистоянні Португалія — Франція команди не виявили сильнішого (2: 2), а всі голи в матчі поділили порівну Кріштіану Роналду і Карім Бензема. А в Мюнхені збірна Німеччини ледь не програла аутсайдеру групи F команді Угорщини, але врятувалася на 84-й хвилині завдяки голу Леона Горецьки.

За підсумками групового етапу чемпіонату Європи з футболу покинули збірні Туреччини, Росії, Північної Македонії, Шотландії, Польщі та Угорщини.

Нагадаємо, раніше зʼявилася інформація про те, що лідер збірної України Андрій Ярмоленко на останньому тренуванні головної команди країни працював за індивідуальною програмою і без мʼяча. Інформації про стан здоровʼя футболіста поки немає.

На першому тренуванні після поразки від збірної Австрії українські футболісти намагалися виконувати нові вправи: від жонглювання тенісними мʼячами до нової вправи від тренера воротарів Педро Хари.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.