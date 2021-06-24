Украина сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро-2020
По итогам группового этапа чемпионата Европы по футболу определились все участники плей-офф
Стало известно с кем сыграет сборная Украины в плей-офф чемпионата Европы по футболу.
Команда Андрея Шевченко сыграет против сборной Швеции. Этот матч состоится в Глазго, на стадионе "Хэмпден Парк" 29 июня.
На стадии группового этапа сборная Украины играла против сборных Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Наша сборная проиграла голландцам (2:3), обыграла македонцев (2:1) и уступила Австрии (0:1).
Сборная Швеции в групповом этапе противостояла Испании (0:0), Словакии (1:0) и Польши (3:2).
Судьба сборной Украины определилась в последнем туре, когда Испания разгромила Словакию (5:0), а Швеция обыграла Польшу.
Матчи 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня и будут проведены в разных временных слотах: в 19:00 и 22:00 по киевскому времени.
Групповой этап Евро-2020 завершился двумя матчами. В противостоянии Португалия — Франция команды не выявили сильнейшего (2:2), а все голы в матче поделили поровну Криштиану Роналду и Карим Бензема. А в Мюнхене сборная Германии чуть не проиграла аутсайдеру группы F команде Венгрии, но спаслась на 84-й минуте благодаря голу Леона Горецки.
По итогам группового этапа чемпионат Европы по футболу покинули сборные Турции, России, Северной Македонии, Шотландии, Польши и Венгрии.
Напомним, ранее появилась информация о том, что лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко на последней тренировке главной команды страны работал по индивидуальной программе и без мяча. Информации о состоянии здоровья футболиста пока нет.
На первой тренировке после поражения от сборной Австрии, украинские футболисты пробовали новые упражнения: от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.
Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.