Большие изменения в футболе: УЕФА отменила правило выездного гола

Ранее правило выездного гола применялось во всех крупных соревнованиях – Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также плей-офф квалификации чемпионата Европы.

УЕФА принял решение отменить правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой.

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Отметим, что решение вступит в силу не с сегодняшнего дня, а с сезона-2021/22. Тепер, в случае равного счета по итогам двухматчевого противостояния игра будет продолжаться овертаймом, а после серией пенальти.

Ранее правило выездного гола применялось во всех крупных соревнованиях – Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также плей-офф квалификации чемпионата Европы.

До этого, в случае ничейного результата по итогам двух встреч дальше проходила команда, забившая больше мячей во время выездного матча.

Правило выездного гола было введено в сезоне-1965/66 в Кубке обладателей Кубков и действовало до сих пор.

Ранее УЕФА опубликовал свой логотип с радугой в поддержку ЛГБТ.

УЕФА не разрешил властям Мюнхена подсветить "Мюнхен Арену" цветами радуги перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы между Германией и Венгрией, чтобы поддержать венгерское ЛГБТ-сообщество, что вызвало возмущение в Европе.

"Некоторые интерпретировали решение УЕФА отклонить заявку Мюнхена окрасить местную арену на матче Евро в радужные цвета как "политическое". Напротив, этот запрос по своей сути был политическим, потому что был привязан к присутствию на стадионе сборной Венгрии. Для УЕФА радуга является не политическим символом, а знаком твердой приверженности более многообразному и инклюзивному обществу", — объясняет ситуацию УЕФА.

До этого УЕФА обязал Украину изменить новую форму на Евро-2020 и убрать слоган "Героям слава".