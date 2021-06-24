Великі зміни в футболі: УЄФА скасувала правило виїзного голу

Раніше правило виїзного голу застосовувалося у всіх великих змаганнях — Лізі чемпіонів, Лізі Європи, а також плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи.

УЄФА ухвалила рішення скасувати правило виїзного голу у всіх турнірах під своєю егідою.

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Зазначимо, що рішення набуде чинності не із сьогоднішнього дня, а із сезону-2021/22. Тепер, у разі рівного рахунку за підсумками двоматчевого протистояння гра буде тривати овертаймом, а після серією пенальті.

Раніше правило виїзного голу застосовувалося у всіх великих змаганнях — Лізі чемпіонів, Лізі Європи, а також плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи.

До цього, в разі нічийного результату за підсумками двох зустрічей далі проходила команда, яка забила більше мʼячів під час виїзного матчу.

Правило виїзного голу було введене в сезоні-1965/66 у Кубку володарів Кубків і діяло до сих пір.

Раніше УЄФА опублікувала свій логотип із веселкою на підтримку ЛГБТ.

УЄФА не дозволила владі Мюнхена підсвітити "Мюнхен Арену" кольорами веселки перед матчем третього туру групового етапу чемпіонату Європи між Німеччиною та Угорщиною, щоб підтримати угорську ЛГБТ-спільноту, що викликало обурення в Європі.

"Деякі інтерпретували рішення УЄФА відхилити заявку Мюнхена забарвити місцеву арену на матчі Євро в райдужні кольори як "політичну". Навпаки, цей запит по своїй суті був політичним, тому що був привʼязаний до присутності на стадіоні збірної Угорщини. Для УЄФА веселка є не політичним символом, а знаком твердої прихильність до більш різноманітного й інклюзивного суспільства", — пояснює ситуацію УЄФА.

До цього УЄФА зобовʼязала Україну змінити нову форму на Євро-2020 і прибрати слоган "Героям слава".