С лучшим бомбардиром УПЛ: "Динамо" объявило заявку на сборы (фото)
С киевлянами отправится лучший бомбардир прошлого сезона – бывший нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач.
Стало известно, кто из игроков киевского "Динамо" отправится в составе команды на первый тренировочный сбор в Швейцарию.
В заявку чемпиона Украины был включен бывший нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром украинского чемпионата. Накануне стало известно, что Кулач не договорился с "Ворсклой" о новом контракте.
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассчитывает на 29 футболистов в Швейцарии, также к команде присоединился бывший футболист "Колоса" Денис Антюх.
Заявка "Динамо" на сбор в Швейцарию
Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун
Защитники: Сирота, Скорко, Сидклей, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Шабанов, Кравченко
Полузащитники: Буяльский, Гармаш, де Пена, Шепелев, Леднев, Вербич, Андриевский, Цитаишвили, Бражко, В. Волошин, Коробенко, Н. Волошин, Антюх
Нападающие: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач.
Ранее киевское "Динамо" узнало своих соперников по тренировочным сборам в рамках подготовки к новому сезону.
Киевляне проведут два тренировочных сбора в Швейцарии. Во время сбора команда сыграет четыре контрольных матча.
1 июля. 20:00. "Динамо» — "Базель" (Швейцария)
3 июля. 16:00. "Динамо" — "Лозанна" (Швейцария)
5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.
7 июля. 17:00. "Динамо" — "Люцерн" (Швейцария)
Второй тренировочный сбор в Швейцарии запланирован на 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще 4 матча:
10 июля. "Динамо" — "Серветт" (Швейцария)
14 июля. "Динамо" — "Сьон" (Швейцария)
17 июля. "Динамо" — "Ницца" (Франция)
20 июля. "Динамо" — "Атлетик" Бильбао (Испания).
Ранее врач "Динамо" рассказал о здоровье игроков. В лазарете клуба находятся сразу 7 футболистов, некоторые из них должны приступить к работе в общей группе уже на первом сборе.
В середине июня стал известен календарь УПЛ на сезон 2021/2022. "Шахтер" и "Динамо" в чемпионате Украины должны встретиться в начале октября.
Также определены дата и место проведения Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер". Матч состоится 24 июля в Киеве, на НСК "Олимпийский".