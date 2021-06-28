С лучшим бомбардиром УПЛ: "Динамо" объявило заявку на сборы (фото)

С киевлянами отправится лучший бомбардир прошлого сезона – бывший нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач.

Стало известно, кто из игроков киевского "Динамо" отправится в составе команды на первый тренировочный сбор в Швейцарию.

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В заявку чемпиона Украины был включен бывший нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром украинского чемпионата. Накануне стало известно, что Кулач не договорился с "Ворсклой" о новом контракте.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассчитывает на 29 футболистов в Швейцарии, также к команде присоединился бывший футболист "Колоса" Денис Антюх.

Заявка "Динамо" на сбор в Швейцарию

Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун

Защитники: Сирота, Скорко, Сидклей, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Шабанов, Кравченко

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, де Пена, Шепелев, Леднев, Вербич, Андриевский, Цитаишвили, Бражко, В. Волошин, Коробенко, Н. Волошин, Антюх

Нападающие: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач.

[ + – ] Состав игроков "Динамо", которые поехали на сборы в Швейцарию

Ранее киевское "Динамо" узнало своих соперников по тренировочным сборам в рамках подготовки к новому сезону.

Киевляне проведут два тренировочных сбора в Швейцарии. Во время сбора команда сыграет четыре контрольных матча.

1 июля. 20:00. "Динамо» — "Базель" (Швейцария)

3 июля. 16:00. "Динамо" — "Лозанна" (Швейцария)

5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.

7 июля. 17:00. "Динамо" — "Люцерн" (Швейцария)

Второй тренировочный сбор в Швейцарии запланирован на 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще 4 матча:

10 июля. "Динамо" — "Серветт" (Швейцария)

14 июля. "Динамо" — "Сьон" (Швейцария)

17 июля. "Динамо" — "Ницца" (Франция)

20 июля. "Динамо" — "Атлетик" Бильбао (Испания).

Ранее врач "Динамо" рассказал о здоровье игроков. В лазарете клуба находятся сразу 7 футболистов, некоторые из них должны приступить к работе в общей группе уже на первом сборе.

В середине июня стал известен календарь УПЛ на сезон 2021/2022. "Шахтер" и "Динамо" в чемпионате Украины должны встретиться в начале октября.

Также определены дата и место проведения Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер". Матч состоится 24 июля в Киеве, на НСК "Олимпийский".