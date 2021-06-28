З найкращим бомбардиром УПЛ: "Динамо" оголосило заявку на збори (фото)
З киянами відправиться найкращий бомбардир минулого сезону — колишній нападник "Ворскли" Владислав Кулач.
Стало відомо, хто з гравців київського "Динамо" відправиться в складі команди на перший тренувальний збір до Швейцарії.
У заявку чемпіона України був включений колишній нападник "Ворскли" Владислав Кулач, який в минулому сезоні став кращим бомбардиром українського чемпіонату. Напередодні стало відомо, що Кулач не домовився з "Ворсклою" про новий контракт.
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розраховує на 29 футболістів в Швейцарії, також до команди приєднався колишній футболіст "Колоса" Денис Антюх.
Заявка "Динамо" на збір до Швейцарії
Воротарі: Бойко, Ігнатенко, Кучерук, Моргун
Захисники: Сирота, Скорко, Сідклей, Дубінчак, Біловар, Вівчаренко, Шабанов, Кравченко
Півзахисники: Буяльський, Гармаш, де Пена, Шепелев, Ледньов, Вербич, Андрієвський, Цітаішвілі, Бражко, В. Волошин, Коробенко, Н. Волошин, Антюх
Нападники: Супряга, Родрігес, Ванат, Кулач.
Раніше київське "Динамо" дізналося своїх суперників по тренувальних зборів в рамках підготовки до нового сезону.
Кияни проведуть два тренувальні збори в Швейцарії. Під час збору команда зіграє чотири контрольні матчі.
1 червня. 20:00. "Динамо" — "Базель" (Швейцарія)
3 липня. 16:00. "Динамо" — "Лозанна" (Швейцарія)
5 липня. Ім'я суперника буде оголошено пізніше.
7 липня. 17:00. "Динамо" — "Люцерн" (Швейцарія)
Другий тренувальний збір в Швейцарії запланований на 10 липня і триватиме до 20 липня. Під час цього збору підопічні Мірчі Луческу проведуть ще 4 матчі:
10 липня. "Динамо" — "Серветт" (Швейцарія)
14 липня. "Динамо" — "Сьон" (Швейцарія)
17 липня. "Динамо" — "Ніцца" (Франція)
20 липня. "Динамо" — "Атлетик" Більбао (Іспанія).
Раніше лікар "Динамо" розповів про здоров'я гравців. У лазареті клубу перебувають відразу 7 футболістів, деякі з них повинні приступити до роботи в загальній групі вже на першому зборі.
В середині червня з тал відомий календар УПЛ на сезон 2021/2022. "Шахтар" і "Динамо" в чемпіонаті України повинні зустрітися на початку жовтня.
Також визначені дата і місце проведення Суперкубка України "Динамо" — "Шахтар". Матч відбудеться 24 липня в Києві, на НСК "Олімпійський".