Сидорчук и Степаненко начнут матч Швеция - Украина в стартовом составе
Стал известен стартовый состав на матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина, который состоится в Глазго
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определил игроков, которые начнут матч против сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020 с первых минут.
Швеция — Украина: стартовые составы
Швеция: Ульсен — Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — К.Ульссон, Экдаль, С.Ларссон, Форсберг — Кулусевски, Исак
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко — Сидорчук, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко.
Отметим, что на скамейке запасных остались Руслан Малиновский, а также Виктор Цыганков. Александр Зубков, несмотря на позитивные новости о восстановлении после травмы, так и не попал в заявку на матч.
Швеция — Украина: смотреть онлайн
Смотреть прямую трансляцию матча Швеция — Украина можно на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2", а также на платформе интерактивного телевидения oll.tv.
Швеция — Украина: история встреч
В своей истории сборные Украины и Швеции встречались четыре раза. В трех из четырех случаев победу праздновали украинские футболисты. Последняя из произошла в матче Украина — Швеция на Евро-2012, когда нынешний главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко забил два мяча и принес историческую, первую победу сборной Украины на чемпионатах Европы.
Напомним, что победитель пары Швеция — Украина выйдет в 1/4 финала Евро-2020, где сыграет со сборной Англии, которая сегодня одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".
На стадии группового этапа сборная Украины проиграла Нидерландам (2:3), одержала победу над Северной Македонией (2:1) и уступила Австрии (0:1). Швеция сыграла вничью с Испанией (0:0), обыграла сборную Словакии (1:0) и выиграла у Польши (3:2).
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