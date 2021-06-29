Сидорчук та Степаненко почнуть матч Швеція — Україна в стартовому складі

Став відомий стартовий склад на матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція — Україна, який відбудеться в Глазго

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначив гравців, які почнуть матч проти збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 з перших хвилин.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Швеція — Україна: стартові склади

Швеція: Ульсен — Лустіг, Лінделеф, Даніельсон, Аугустінссон — К.Ульссон, Екдаль, С.Ларссон, Форсберг — Калусевскі, Ісак

Україна: Бущан — Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко — Сидорчук, Степаненко, Зінченко — Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко.

Зазначимо, що на лаві запасних залишилися Руслан Маліновський, а також Віктор Циганков. Олександр Зубков, незважаючи на позитивні новини про відновлення після травми, так і не потрапив у заявку на матч.

Швеція — Україна: дивитися онлайн

Дивитися пряму трансляцію матчу Швеція — Україна можна на телеканалах "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2", а також на платформі інтерактивного телебачення oll.tv.

Швеція — Україна: історія зустрічей

У своїй історії збірні України та Швеції зустрічалися чотири рази. У трьох з чотирьох випадків перемогу святкували українські футболісти. Остання зустріч сталася в матчі Україна — Швеція на Євро-2012, коли нинішній головний тренер української збірної Андрій Шевченко забив два мʼячі і приніс історичну, першу перемогу збірній України на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, що переможець пари Швеція — Україна вийде в 1/4 фіналу Євро-2020, де зіграє зі збірною Англії, яка сьогодні здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Вемблі".

На стадії групового етапу збірна України програла Нідерландам (2: 3), здобула перемогу над Північною Македонією (2: 1) і поступилася Австрії (0: 1). Швеція зіграла внічию з Іспанією (0: 0), обіграла збірну Словаччини (1: 0) і виграла в Польщі (3: 2).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.