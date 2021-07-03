"Надо воевать": Зеленский позвонил сборной перед матчем Украина-Англия (видео)

Президент Украины сказал, что Англию часто называют "отцами футбола", поэтому сегодня хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей.

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинской сборной по футболу перед матчем 1/4 финала Евро-2020 Украина-Англия. Об этом сообщается на YouTube-странице "vZbirna", на который публикуют новости об украинской сборной.

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По словам украинского лидера, футболисты уже герои, а он и вся его семья болеет за сборную.

"Мы вам все хотим сказать, что пока что рано возвращаться. Надо воевать, воевать. Вы действительно достойны страны. Вы уже герои", — заявил Зеленский.

В публикации в Facebook президент Украины написал, что Англию часто называют "отцами футбола", а у украинской сборной один из самых молодых составов на Евро. Сегодня хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей.

В ответ главный тренер Андрей Шевченко поблагодарил Зеленского заявив, что им всегда очень приятно слышать такую поддержку, это создает нужный настрой для борьбы.

Сегодня, в 23:00 сборная Украины сыграет со сборной Англии в 1/4 финала Евро 2020.

Вчера президент Зеленский также обратился к болельщикам, чтобы те запустили флешмоб в поддержку сборной. Украинские футболисты уже прибыли в Рим и прогулялись по городу.

Отметим, что британская ведущая сравнила карту на футболке сборной Украины с грязным пятном.