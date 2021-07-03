Британская ведущая сравнила карту на футболке сборной Украины с грязным пятном (видео)

Журналистка раскритиковала дизайн новой формы украинской сборной, а посол Вадим Пристайко, сидевший в студии, не стал ей возражать.

Телеведущая Кейт Гэрруэй сравнила с грязным пятном карту Украины, изображенную на форме национальной сборной по футболу. Она поделилась своим мнением 2 июля в эфире программы "Доброе утро, Британия" на канале ITV.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко посетил студию телешоу накануне матча Украина-Англия в 1в 1/4 финала Евро-2020. После короткой беседы об ожиданиях от предстоящей игры, Кейт Гэрруэй показала на камеру футболку сборной Украины и заявила, что не смогла ее надеть из-за неприятного дизайна.

В частности, журналистку смутил контур карты Украины, изображенный спереди. По ее мнению, изображение похоже на грязное пятно, к тому же, его сложно разглядеть издалека.

"Выглядит немного как футболка, которую мой сын поднимает с пола и думает, что она не такая уж и грязная", — высказалась Кейт Гэрруей.

Вадим Пристайко ничего не ответил на слова ведущей о дизайне футболки, однако прокомментировал вопрос Крыма. Посол подчеркнул, что полуостров является частью Украины, и его изображение на карте не является политическим актом.

"Это просто карта Украины. Это то, как она выглядит и международно признается", — объяснил Пристайко. — "Крым ㅡ это Украина, несмотря на то, что россияне думают. Но это не про политику, это про объединенную Украину".

Ранее сборная России грозила отказаться от Евро-2020 из-за Крыма на новой украинской форме. Кроме того, россияне сочли оскорбительным лозунг "Слава Украине — Героям слава", изображенный на футболке.

После этого УЕФА призвал УАФ изменить форму футбольной сборной, убрав с ворота слова "Слава Украине" и "Героям слава". Эксперты пришли к выводу, что сочетание этих фраз несут политический, исторический и милитаристский подтекст. В то же время, они ничего не возразили против Крыма и Донбасса на карте.

Позже приняли решение, что сборная Украины по футболу на Евро-2020 будет играть в новой форме, однако лозунг "Героям Слава!" переместят в центр карты на груди.