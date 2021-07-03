Британська ведуча порівняла карту на футболці збірної України з брудною плямою (відео)

Журналістка розкритикувала дизайн нової форми української збірної, а посол Вадим Пристайко, який сидів в студії, не став їй заперечувати.

Телеведуча Кейт Герруей порівняла з брудною плямою карту України, зображену на формі національної збірної з футболу. Вона поділилася своєю думкою 2 липня в ефірі програми "Доброго ранку, Британія" на каналі ITV.

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Український посол у Великій Британії Вадим Пристайко відвідав студію телешоу напередодні матчу Україна-Англія в 1в 1/4 фіналу Євро-2020. Після короткої бесіди про очікування від майбутньої гри, Кейт Герруей показала на камеру футболку збірної України і заявила, що не змогла її надіти через неприємний дизайн.

Зокрема, журналістку збентежив контур карти України, зображений спереду. На її думку, зображення схоже на брудну пляму, до того ж, його складно розгледіти здалеку.

"Виглядає трохи як футболка, яку мій син піднімає з підлоги і думає, що вона не така вже й брудна", — висловилася Кейт Герруей.

Вадим Пристайко нічого не відповів на слова ведучої про дизайн футболки, однак прокоментував питання Криму. Посол підкреслив, що півострів є частиною України, і його зображення на карті не є політичним актом.

"Це просто карта України. Це те, як вона виглядає і міжнародно визнається", — пояснив Пристайко. — "Крим ㅡ це Україна, незважаючи на те, що росіяни думають. Але це не про політику, це про обʼєднану Україну".

Раніше збірна Росії загрожувала відмовитися від Євро-2020 через Крим на новій українській формі. Крім того, росіяни визнали образливим гасло "Слава Україні — Героям слава", зображений на футболці.

Після цього УЄФА закликав УАФ змінити форму футбольної збірної, прибравши з ворота слова "Слава Україні" і "Героям слава". Експерти прийшли до висновку, що поєднання цих фраз несуть політичний, історичний та мілітаристський підтекст. У той же час, вони нічого не заперечили проти Криму і Донбасу на карті.

Пізніше прийняли рішення, що збірна України з футболу на Євро-2020 буде грати в новій формі, проте гасло "Героям Слава!" перемістять в центр карти на грудях.