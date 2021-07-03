"Треба воювати": Зеленський зателефонував збірній перед матчем Україна-Англія (відео)

Президент України сказав, що Англію часто називають "батьками футболу", тому сьогодні хороший шанс показати, що батькам є чому повчитися у дітей.

Президент України Володимир Зеленський зателефонував української збірної з футболу перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 Україна-Англія. Про це повідомляється на YouTube-сторінці "vZbirna", на який публікують новини про українську збірну.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами українського лідера, футболісти вже герої, а він і вся його сімʼя вболіває за збірну.

"Ми вам все хочемо сказати, що поки що рано повертатися. Треба воювати, воювати. Ви дійсно гідні країни. Ви вже герої", — заявив Зеленський.

У публікації в Facebook президент України написав, що Англію часто називають "батьками футболу", а в української збірної один з наймолодших складів на Євро. Сьогодні хороший шанс показати, що батькам є чому повчитися у дітей.

У відповідь головний тренер Андрій Шевченко подякував Зеленському заявивши, що їм завжди дуже приємно чути таку підтримку, це створює потрібний настрій для боротьби.

Сьогодні, о 23:00 збірна України зіграє зі збірною Англії в 1/4 фіналу Євро 2020.

Вчора президент Зеленський також звернувся до вболівальників, щоб ті запустили флешмоб на підтримку збірної. Українські футболісти вже прибули до Риму і прогулялися по місту.

Відзначимо, що британська ведуча порівняла карту на футболці збірної України з брудною плямою.