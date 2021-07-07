Задавил добротой: Кьеллини психологически обыграл капитана сборной Испании перед серией пенальти (видео)

Лидер сборной Италии использовал интересные приемы, чтобы выбить соперника из колеи перед важным игровым моментом.

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини запомнился необычным поведением перед пробитием серии пенальти в полуфинальном матче против сборной Испании.

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Перед жеребьевкой серии пенальти Кьеллини попытался вывести из равновесия капитана испанцев Жорди Альбу: он шутил, эмоционально общался, подталкивал Альбу и по итогам жеребьевки даже обнял футболиста. Его оппонент при этом оставался серьезен.

Стоит отметить, что милое поведение капитана итальянцев добавило уверенности его игрокам команды, которые должны были бить пенальти. Испанец выглядел сконфуженно, что не могло не повлиять на уверенность его партнеров перед пробитием серии одиннадцатиметровых.

Капитанскую дуэль Жорди Альба проиграл – спустя пару минут дуэль в серии пенальти проиграли и сами испанцы. Несмотря на то, что первый удар Мануэль Локателли не забил, остальные удары сборная Италии реализовала уверенно, точными и сильными ударами.

Первые удары не реализовали Мануэль Локателли и Дани Ольмо, а дальше у соперников не было проблем с реализацией. Фатальным вышел удар Альваро Мораты — Доннарумма легко парировал попытку форварда испанцев. Жоржиньо свой удар не испортил — 4:2 в серии пенальти, Италия вышла в финал Евро-2020.

Соперник команды Роберто Манчини определится, сегодня, 7 июля, когда свой матч сыграют Дания и Англия.

Ранее Фокус сообщал, что сборная Италии победила Испанию в серии пенальти и вышла в финал Евро-2020.

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, получивший серьезную травму в четвертьфинальном матче против Бельгии (2:1) заявил, что будет присутствовать на финале Евро-2020, если его сборная пройдет Испанию.

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