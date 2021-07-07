Задавив добротою: К'єлліні психологічно обіграв капітана збірної Іспанії перед серією пенальті (відео)

Лідер збірної Італії використовував цікаві прийоми, щоб вибити суперника з колії перед важливим ігровим моментом.

Капітан збірної Італії Джорджо Кʼєлліні запамʼятався незвичайною поведінкою перед пробиттям серії пенальті в півфінальному матчі проти збірної Іспанії.

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Перед жеребкуванням серії пенальті Кʼєлліні спробував вивести з рівноваги капітана іспанців Жорді Альбу: він жартував, емоційно спілкувався, підштовхував Альбу й за підсумками жеребкування навіть обійняв футболіста. Його опонент при цьому залишався серйозним.

Варто зазначити, що мила поведінка капітана італійців додала впевненості його гравцям команди, які повинні були бити пенальті. Іспанець виглядав зніяковіло, що не могло не вплинути на впевненість його партнерів перед пробиттям серії одинадцятиметрових.

Капітанську дуель Жорді Альба програв — через кілька хвилин дуель в серії пенальті програли і самі іспанці. Незважаючи на те, що перший удар Мануель Локателлі не забив, інші удари збірна Італії реалізувала впевнено, точними і сильними ударами.

Перші удари не реалізували Мануель Локателлі та Дані Ольмо, а далі у суперників не було проблем із реалізацією. Фатальним вийшов удар Альваро Мората — Доннарумма легко парирував спробу форварда іспанців. Жоржиньйо свій удар не зіпсував — 4:2 в серії пенальті, Італія вийшла у фінал Євро-2020.

Суперник команди Роберто Манчіні визначиться, сьогодні, 7 липня, коли свій матч зіграють Данія та Англія.

Раніше Фокус повідомляв, що збірна Італії перемогла Іспанію в серії пенальті і вийшла у фінал Євро-2020.

Захисник збірної Італії Леонардо Спінаццола, який отримав серйозну травму в чвертьфінальному матчі проти Бельгії (2:1) заявив, що буде присутній на фіналі Євро-2020, якщо його збірна пройде Іспанію.

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