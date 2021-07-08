Пытались ослепить: вратарю сборной Дании светили лазером в глаза во время пенальти (фото)

Несмотря на неудобства, причиненные болельщиками, вратарь сумел отразить удар форварда англичан Харри Кейна.

Вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю болельщики слепили лазерной указкой глаза во время пенальти в полуфинале Евро-2020.

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Несмотря на неудобства, причиненные болельщиками, вратарь сумел отразить удар форварда англичан Харри Кейна. Правда, вратарь не сумел справиться с добиванием отскочившего нападающему мяча и все равно пропустил гол. Скорее всего, попытались помешать вратарю сконцентрироваться английские болельщики, которых был гораздо больше, чем болельщиков датчан.

Отметим, что судья не обратил внимание на то, что вратарю мешали отразить удар — иначе пенальти можно было потребовать перебить.

Также отец Каспера Шмейхеля, бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель, прокомментировал назначенный в ворота его сына пенальти.

"Большая ошибка. Споры будут идти очень-очень долго. Это не пенальти. Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила в одном из своих многочисленных моментов. Но, к сожалению, судья допустил большую ошибку.

У меня весь телефон в сообщениях, что это не пенальти. Как бы то ни было, мы очень гордимся сборной Дании", — сказал Шмейхель корреспонденту УЕФА.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что со сборной Украины играть было проще, чем с Данией.

Ранее Фокус сообщал, что Кейн забил победный гол в матче 1/2 Евро-2020 против Дании. Соперники не сумели определить сильнейшего в 90 минут игрового времени, а в овертайме удача улыбнулась англичанам — арбтир назначил пенальти после падения Рахима Стерлинга в штрафной площади датчан.

Напомним, в финале чемпионата Европы сыграют сборные Италии и Англии. Финал состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

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