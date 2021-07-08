Намагалися засліпити: воротареві збірної Данії світили лазером в очі під час пенальті (фото)

Незважаючи на незручності, заподіяні вболівальниками, воротар зумів відбити удар форварда англійців Гаррі Кейна.

Воротареві збірної Данії Касперу Шмейхелю вболівальники зліпили лазерною указкою очі під час пенальті в півфіналі Євро-2020.

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Незважаючи на незручності, заподіяні вболівальниками, воротар зумів відбити удар форварда англійців Гаррі Кейна. Правда, воротар не зміг впоратися з добиванням мʼяча, що відскочив нападнику, і все одно пропустив гол. Швидше за все, спробували перешкодити воротареві сконцентруватися англійські вболівальники, яких було набагато більше, ніж уболівальників датчан.

Зазначимо, що суддя не звернув увагу на те, що воротареві заважали відбити удар — інакше пенальті можна було вимагати перебити.

Також батько Каспера Шмейхеля, колишній воротар збірної Данії Петер Шмейхель, прокоментував призначене у ворота його сина пенальті.

"Велика помилка. Суперечки йтимуть дуже-дуже довго. Це не пенальті. Я б поставився до поразки набагато спокійніше, якби Англія забила в одному зі своїх численних моментів. Але, на жаль, суддя допустився великої помилки.

У мене весь телефон у повідомленнях, що це не пенальті. Як би там не було, ми дуже пишаємося збірною Данії", — сказав Шмейхель кореспонденту УЄФА.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт зізнався, що зі збірною України грати було простіше, ніж з Данією.

Раніше Фокус повідомляв, що Кейн забив переможний гол у матчі 1/2 Євро-2020 проти Данії. Суперники не зуміли визначити найсильнішого в 90 хвилинах ігрового часу, а в овертаймі удача посміхнулася англійцям — арбітр призначив пенальті після падіння Рахіма Стерлінга в штрафному майданчику датчан.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату Європи зіграють збірні Італії та Англії. Фінал відбудеться 11 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок матчу — о 22:00 за київським часом.

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