Гол украинского футболиста претендует на звание лучшего на Евро-2020

Выступления сборной Украины на Евро-2020 не остались незамеченными в УЕФА: один из игроков может получить дополнительный приз

Полузащитник сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко претендует на звание автора лучшего гола на Евро-2020.

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На официальном сайте УЕФА появилась форма голосования за автора самого красивого мяча на турнире. Десятку претендентов отбирали по версии технических наблюдателей УЕФА. В его состав входили такие известные в прошлом футболисты и функционеры, как Пэки Боннер, Эстебан Камбьяссо, Фабио Капелло, Козмин Контра, Коринн Диакр, Жан-Франсуа Домерг, Душан Фитцель, Штеффен Фройнд, Франс Хук, Айтор Каранка, Робби Кин, Хинес Мелендес, Дэвид Мойес, Миксу Паателайнен, Петер Рудбек, Вилли Руттенштайнер.

Андрей Ярмоленко на Евро-2020 забил два гола, но именно мяч, который 31-летний футболист отправил в ворота Нидерландов, попал в конкурсный список. Конкурентами Ярмоленко в этом рейтинге являются Криштиану Роналду, Патрик Шик, Кевин Де Брейне, Лука Модрич, Поль Погба, Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза, Альваро Мората и Миккель Дамсгор.

Проголосовать за лучший гол турнира можно в специальной форме, опубликованной на сайте УЕФА.

Напомним, что сборная Украины на Евро-2020 дошла до 1/4 финала, где проиграла сборной Англии со счетом 0:4. В этой игре дубль записал в свой актив Харри Кейн, а еще по голу добавили Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон. Англичане дошли до финала, где уступили триумфатору Евро-2020 сборной Италии в серии пенальти.

По итогам выступления на Евро-2020 сборная Украины заработала солидную сумму призовых. Ранее Фокус сообщал, что четыре футболиста сборной Украины вошли в символическую сборную главных открытий турнира по версии испанского издания AS.

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