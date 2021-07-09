Наша гордость: четыре игрока сборной Украины вошли в символическую сборную "открытий" Евро-2020

Украинские игроки запомнились хорошей игрой на чемпионате Европы и превзошли многих известных футболистов.

Сразу четыре игрока сборной Украины попали в символическую сборную неожиданных открытий чемпионата Европы по версии испанского издания AS.

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В основной состав футболистов, которые приятно удивили своей игрой на Евро-2020 попали два игрока сборной Украины – вратарь Георгий Бущан и защитник Николай Матвиенко.

Нападающий Роман Яремчук и полузащитник Николай Шапаренко попали на скамейку запасных в символической сборной лучших.

Кроме украинцев в символическую сборную вошли Дензе Дюмфрис (Нидерланды), Йоаким Мехле Микель Дамсгор, Каспер Дольберг (все – Дания), Педри (Испания), Томаш Соучек, Патрик Шик (оба – Чехия), Адам Салаи (Венгрия), Жереми Доку (Бельгия).

[ + – ] Игроки сборной Украины попали в символическую сборную Евро-2020 Фото: AS

Ранее Фокус показывал, как сборную Украины по футболу встретили в "Борисполе". В аэропорту делегацию главной команды страны ожидали сотни болельщиков и известные музыканты.

Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв сборной Англии со счетом 0:4. Голы в ворота украинской сборной забивали дважды Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

После матча Андрей Шевченко заявил, что остался доволен игрой команды на турнире, а решение о его будущем в сборной Украины будет принято после возвращения команды в Киев.

На послематчевой пресс-конференции нападающий сборной Украины Роман Яремчук поблагодарил болельщиков за поддержку, а Александр Зинченко раздавал автографы в лобби отеля для всех желающих.

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