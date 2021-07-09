Наша гордість: чотири гравці збірної України увійшли до символічної збірної "відкриттів" Євро-2020

Українські гравці запам'яталися гарною грою на чемпіонаті Європи і перевершили багатьох відомих футболістів.

Одразу чотири гравці збірної України потрапили в символічну збірну несподіваних відкриттів чемпіонату Європи за версією іспанського видання AS.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

До основного складу футболістів, які приємно здивували своєю грою на Євро-2020 потрапили два гравці збірної України — воротар Георгій Бущан і захисник Микола Матвієнко.

Нападник Роман Яремчук і півзахисник Микола Шапаренко потрапили на лаву запасних у символічній збірній кращих.

Крім українців у символічну збірну увійшли Дензел Дюмфріс (Нідерланди), Йоакім Мехле, Мікель Дамсгор, Каспер Дольберг (усі — Данія), Педрі (Іспанія), Томаш Соучек, Патрік Шик (обидва — Чехія), Адам Салаї (Угорщина), Жеремі Доку (Бельгія).

[ + – ] Гравці збірної України потрапили в символічну збірну Євро-2020 Фото: AS.

Раніше Фокус показував, як збірну України з футболу зустріли в "Борисполі". В аеропорту делегацію головної команди країни очікували сотні вболівальників і відомі музиканти.

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши збірній Англії з рахунком 0:4. Голи у ворота української збірної забивали двічі Гаррі Кейн, Гарі Магвайр і Джордан Гендерсон.

Після матчу Андрій Шевченко заявив, що залишився задоволений грою команди на турнірі, а рішення про його майбутнє у збірній України буде ухвалене після повернення команди до Києва.

На післяматчевій пресконференції нападник збірної України Роман Яремчук подякував уболівальникам за підтримку, а Олександр Зінченко роздавав автографи в лобі для всіх охочих.

Емоції вболівальників, автографи Зінченка: що відбувалося в готелі після матчу Україна — Англія.

За збірну не соромно, за поразку — прикро. 5 висновків із виступу України на Євро-2020.