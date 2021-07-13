Гол українського футболіста претендує на звання кращого на Євро-2020

Виступи збірної України на Євро-2020 не залишилися непоміченими в УЄФА: один із гравців може отримати додатковий приз.

Півзахисник збірної України з футболу Андрій Ярмоленко претендує на звання автора кращого голу на Євро-2020.

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На офіційному сайті УЄФА зʼявилася форма голосування за автора найкрасивішого мʼяча на турнірі. Десятку претендентів відбирали за версією технічних спостерігачів УЄФА. До його складу входили такі відомі в минулому футболісти і функціонери, як Паккі Боннер, Естебан Камбʼяссо, Фабіо Капелло, Космін Контра, Корінн Діакр, Жан-Франсуа Домерг, Душан Фітцель, Штеффен Фройнд, Франс Хук, Айтор Каранка, Роббі Кін, Гінес Мелендес, Девід Моєс, Міксу Паателайнен, Петер Рудбек, Віллі Руттенштайнер.

Андрій Ярмоленко на Євро-2020 забив два голи, але саме мʼяч, який 31-річний футболіст відправив у ворота Нідерландів, потрапив до конкурсного списку. Конкурентами Ярмоленка в цьому рейтингу є Кріштіану Роналду, Патрік Шик, Кевін Де Брейне, Лука Модрич, Поль Погба, Лоренцо Інсіньє, Федеріко Кʼєза, Альваро Мората і Міккель Дамсгор.

Проголосувати за кращий гол турніру можна в спеціальній формі, опублікованій на сайті УЄФА.

Нагадаємо, що збірна України на Євро-2020 дійшла до 1/4 фіналу, де програла збірній Англії з рахунком 0:4. У цій грі дубль записав до свого активу Гаррі Кейн, а ще по голу додали Гаррі Магвайр і Джордан Гендерсон. Англійці дійшли до фіналу, де поступилися тріумфатору Євро-2020 збірній Італії в серії пенальті.

За підсумками виступу на Євро-2020 збірна України заробила солідну суму призових. Раніше Фокус повідомляв, що чотири футболісти збірної України увійшли до символічної збірної головних відкриттів турніру за версією іспанського видання AS.

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