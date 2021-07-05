Як вартість якісного футболіста: скільки заробила збірна України на Євро-2020

Стала відома сума, яку Українська Асоціація Футболу отримає від УЄФА за виступ збірної України на Євро-2020.

Успішний виступ збірної України на Євро-2020 приніс Українській асоціації Футболу солідні фінансові дивіденди.

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Згідно з даними УЄФА, кожен учасник групового етапу отримав 9,25 мільйонів євро. Перемога на цій стадії приносила команді ще 1,5 мільйони. Вихід в 1/8 оцінювався в 2 мільйони євро, а чвертьфінал — 3,25 мільйонів. Так, збірна України заробила на Євро-2020 16 мільйонів євро.

Нагадаємо, що на Євро-2020 українська збірна програла два матчі групового етапу проти Нідерландів (2:3) та Австрії (0:1), але здобула перемогу над Північною Македонією (2:1). В 1/8 фіналу була переможена збірна Швеції (2:1), а в 1/4 команда Андрія Шевченка з розгромним рахунком програла Англії — 0:4.

У неділю делегація збірної України повернулася до Києва. Гравців і тренерів в аеропорту "Бориспіль" зустрічали вболівальники і відомі музиканти. Кілька сотень уболівальників приїхали з прапорами України та вигукували спортсменам слова подяки і підтримки.

Перед фанатами виступив головний тренер Андрій Шевченко, але його промова перервалася емоційним зарядом із боку українських уболівальників.

Раніше Андрій Шевченко не зумів однозначно відповісти на питання, чи продовжить він роботу зі збірною України після Євро-2020.

Повернення збірної України до Києва чекали не тільки вболівальники, але й сімʼї футболістів. Фокус опублікував відео зустрічі нападника збірної України Романа Яремчука зі своєю сімʼєю. На відео зафіксовано, як син футболіста бачить батька і з посмішкою біжить йому назустріч. Роман підхоплює дитину на руки, обіймає і цілує.

Євро-2020 сприятливо позначилося на перспективах нападника "Дніпра-1" Артема Довбика. Гол, який форвард забив у ворота збірної Швеції, викликав інтерес до його персони з боку низки європейських клубів. Разом із тим, у Дніпрі не мають наміру розлучатися з новою зіркою збірної України менш, ніж за 10 мільйонів євро.

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