Потужна промова Шевченка та єднання з фанатами: влоги збірної України з аеропорту (відео)

Пресслужба збірної України показує, що оточувало збірну України після завершення Євро-2020.

Влоги vZbirna, який веде пресаташе головного тренера національної збірної Микола Васильков, показав атмосферу після матчу 1/4 фіналу чемпіонату Європи з Англією, що завершився вильотом з Євро-2020.

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Збірна України повернулася з Риму. Команду в Борисполі зустрічала група вболівальників, щоб привітати футболістів з історичним успіхом на чемпіонаті Європи і подякувати за емоції.

Перед фанатами виступив головний тренер Андрій Шевченко, але його промова перервалася емоційним зарядом із боку українських уболівальників.

[ + – ] Збірна України повернулася з Євро-2020

Раніше Фокус показував, як збірну України з футболу зустріли в "Борисполі". В аеропорту делегацію головної команди країни очікували сотні вболівальників і відомі музиканти.

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши збірній Англії з рахунком 0:4. Голи у ворота української збірної забивали двічі Гаррі Кейн, Гаррі Магвайр і Джордан Гендерсон. Після матчу Андрій Шевченко заявив, що залишився задоволений грою команди на турнірі, а рішення про його майбутнє у збірній України буде ухвалене після повернення команди до Києва.

На післяматчевій пресконференції нападник збірної України Роман Яремчук подякував уболівальникам за підтримку, а Олександр Зінченко роздавав автографи в лобі для всіх охочих.

Зворушливою стала зустріч Романа Яремчука зі своїм сином, який чекав повернення батька після більш ніж місячної відсутності. Відео цього епізоду на своїй сторінці в Instagram опублікувала дружина футболіста.

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