Мощная речь Шевченко и единение с фанатами: влог сборной Украины из аэропорта (видео)

Пресс-служба сборной Украины показывает, что окружало сборную Украины после завершения Евро-2020.

Влог vZbirna, который ведет пресс-атташе главного тренера национальной сборной Николай Васильков, показал атмосферу после матча 1/4 финала чемпионата Европы с Англией, завершившегося вылетом с Евро-2020.

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Сборная Украины вернулась из Рима. Команду в Борисполе встречала группа болельщиков, чтобы поздравить футболистов с историческим успехом на чемпионате Европы и поблагодарить за эмоции.

Перед фанатами выступил главный тренер Андрей Шевченко, но его речь прервалась эмоциональным зарядом со стороны украинских болельщиков.

[ + – ] Сборная Украины вернулась с Евро-2020

Ранее Фокус показывал, как сборную Украины по футболу встретили в "Борисполе". В аэропорту делегацию главной команды страны ожидали сотни болельщиков и известные музыканты.

Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв сборной Англии со счетом 0:4. Голы в ворота украинской сборной забивали дважды Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон. После матча Андрей Шевченко заявил, что остался доволен игрой команды на турнире, а решение о его будущем в сборной Украины будет принято после возвращения команды в Киев.

На послематчевой пресс-конференции нападающий сборной Украины Роман Яремчук поблагодарил болельщиков за поддержку, а Александр Зинченко раздавал автографы в лобби отеля для всех желающих.

Трогательной стала встреча Романа Яремчука со своим сыном, который ждал возвращения отца после более чем месячного отсутствия. Видео этого эпизода на своей странице в Instagram опубликовала супруга футболиста.

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