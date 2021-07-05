Самый теплый прием: как маленький сын встречал Яремчука с Евро-2020 (видео)

В сети появилось милое видео, на котором маленький сын встречает звезду сборной Украины после чемпионата Европы.

Один из лучших игроков сборной Украины нападающий Роман Яремчук вернулся домой после участия на чемпионате Европы.

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Его жена Кристина Яремчук на своей странице в Instagram поделилась трогательным видео встречи футболиста.

На видео запечатлено, как маленький сын Яремчука видит отца и с улыбкой бежит ему навстречу. Роман подхватывает сына на руки, обнимает и целует.

На чемпионате Европы по футболу Роман Яремчук забил два гола: первый — в ворота сборной Нидерландов (2:3), а второй — в ворота Северной Македонии (2:1). Успехи футболиста не оставили его без внимания европейских клубов: интерес к Яремчуку проявлял лондонский "Арсенал".

Ранее Фокус показывал, как сборную Украины по футболу встретили в "Борисполе". В аэропорту делегацию главной команды страны ожидали сотни болельщиков и известные музыканты.

Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв сборной Англии со счетом 0:4. Голы в ворота украинской сборной забивали дважды Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

После матча Андрей Шевченко заявил, что остался доволен игрой команды на турнире, а решение о его будущем в сборной Украины будет принято после возвращения команды в Киев.

На послематчевой пресс-конференции нападающий сборной Украины Роман Яремчук поблагодарил болельщиков за поддержку, а Александр Зинченко раздавал автографы в лобби отеля для всех желающих.

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