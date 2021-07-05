Найтепліший прийом: як маленький син зустрічав Яремчука з Євро-2020 (відео)

У мережі з'явилося миле відео, на якому маленький син зустрічає зірку збірної України після чемпіонату Європи.

Один із кращих гравців збірної України нападник Роман Яремчук повернувся додому після участі на чемпіонаті Європи.

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Його дружина Христина Яремчук на своїй сторінці в Instagram поділилася зворушливим відео зустрічі футболіста.

На відео зафіксовано, як маленький син Яремчука бачить батька і з посмішкою біжить йому назустріч. Роман підхоплює сина на руки, обіймає і цілує.

На чемпіонаті Європи з футболу Роман Яремчук забив два голи: перший — у ворота збірної Нідерландів (2:3), а другий — у ворота Північної Македонії (2:1). Успіхи футболіста не залишили його без уваги європейських клубів: інтерес до Яремчука проявляв лондонський "Арсенал".

Раніше Фокус показував, як збірну України з футболу зустріли в "Борисполі". В аеропорту делегацію головної команди країни очікували сотні вболівальників і відомі музиканти.

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши збірній Англії з рахунком 0:4. Голи у ворота української збірної забивали двічі Гаррі Кейн, Гаррі Магвайр і Джордан Гендерсон.

Після матчу Андрій Шевченко заявив, що залишився задоволений грою команди на турнірі, а рішення про його майбутнє у збірній України буде ухвалене після повернення команди до Києва.

На післяматчевій пресконференції нападник збірної України Роман Яремчук подякував уболівальникам за підтримку, а Олександр Зінченко роздавав автографи в лобі для всіх охочих.

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