Украинская теннисистка Костюк пропустит Олимпиаду в Токио из-за травмы

Украина потеряла еще одного спортсмена перед стартом Олимпийских игр в Токио.

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на Олимпиаде в Токио из-за травмы, сообщает Федерация тенниса Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Украинка не полетит в Японию, поскольку получил повреждение плеча. Напомним, что из-за этой травмы Костюк не сумела продолжить выступления Уимблдоне.

Марта Костюк должна была выступать на Олимпиаде в паре с Элиной Свитолиной. Теперь травмированную спортсменку заменит в паре Даяна Ястремская.

Таким образом, Украину на Олимпиаде-2020 в теннисе представит четыре спортсменки – Элина Свитолина (одиночный и парные разряды), Даяна Ястремская (одиночные и парные разряды), а также сестры Людмила и Надежда Киченок (парный разряд).

Отметим, что для Костюк нынешний сезон является лучшим в карьере: она обновила личный рекорд в одиночном рейтинге WTA (65), а также впервые дошла до четвертого круга на Большом шлеме — успешным для 19-летней спортсменки стал "Роллан Гаррос".

Ранее Фокус рассказывал, что двое топ-теннисистов объявили, что не сыграют на Олимпиаде-2020. Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о решении пропустить Олимпийские игры в Токио.

Вслед за швейцарским теннисистом о пропуске Олимпийских игр заявила и первая ракетка Великобритании Йоханна Конта. Она была вынуждена уйти на самоизоляцию во время "Уимблдона" из-за выявленного коронавируса у одного из членов ее команды. После этого британка также ощутила симптомы заболевания и в конце концов, сдала положительный тест. Болезнь выбила Конту из тонуса, в результате чего она не тренировалась 2,5 недели. По словам спортсменки, она поняла, что не успеет должным образом подготовиться к Олимпиаде в Токио.

Напомним, ранее об отказе выступать на Олимпиаде объявил Рафаэль Надаль. Испанец пояснил свое решение желанием сохранить организм в нормальном функциональном состоянии и провести профилактику травм.