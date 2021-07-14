Українська тенісистка Костюк пропустить Олімпіаду в Токіо через травму
Україна втратила ще одного спортсмена перед стартом Олімпійських ігор у Токіо.
Українська тенісистка Марта Костюк не зіграє на Олімпіаді в Токіо через травму, повідомляє Федерація тенісу України.
Українка не полетить до Японії, оскільки отримала пошкодження плеча. Нагадаємо, що через цю травму Костюк не зуміла продовжити виступи Вімблдоні.
Марта Костюк повинна була виступати на Олімпіаді в парі з Еліною Світоліною. Тепер травмовану спортсменку замінить у парі Даяна Ястремська.
Таким чином, Україну на Олімпіаді-2020 на тенісі представить чотири спортсменки — Еліна Світоліна (одиночний і парні розряди), Даяна Ястремська (одиночні та парні розряди), а також сестри Людмила і Надія Кіченок (парний розряд).
Зазначимо, що для Костюк нинішній сезон є найкращим у карʼєрі: вона оновила особистий рекорд в одиночному рейтингу WTA (65), а також вперше дійшла до четвертого кола на Великому шоломі — успішним для 19-річної спортсменки став "Роллан Гаррос".
Раніше Фокус розповідав, що двоє топ-тенісистів оголосили, що не зіграють на Олімпіади-2020. Швейцарський тенісист Роджер Федерер оголосив про рішення пропустити Олімпійські ігри в Токіо.
Слідом за швейцарським тенісистом про пропуск Олімпійських ігор заявила і перша ракетка Великобританії Йоганна Конта. Вона була змушена піти на самоізоляцію під час "Вімблдону" через виявлений коронавірус в одного з членів її команди. Після цього британка також відчула симптоми захворювання і зрештою отримала позитивний тест. Хвороба вибила Конту з тонусу, у результаті чого вона не тренувалася 2,5 тижні. За словами спортсменки, вона зрозуміла, що не встигне належним чином підготуватись до Олімпіади в Токіо.
Нагадаємо, раніше про відмову виступати на Олімпіаді оголосив Рафаель Надаль. Іспанець пояснив своє рішення бажанням зберегти організм в нормальному функціональному стані і провести профілактику травм.