Українська тенісистка Костюк пропустить Олімпіаду в Токіо через травму

Україна втратила ще одного спортсмена перед стартом Олімпійських ігор у Токіо.

Українська тенісистка Марта Костюк не зіграє на Олімпіаді в Токіо через травму, повідомляє Федерація тенісу України.

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Українка не полетить до Японії, оскільки отримала пошкодження плеча. Нагадаємо, що через цю травму Костюк не зуміла продовжити виступи Вімблдоні.

Марта Костюк повинна була виступати на Олімпіаді в парі з Еліною Світоліною. Тепер травмовану спортсменку замінить у парі Даяна Ястремська.

Таким чином, Україну на Олімпіаді-2020 на тенісі представить чотири спортсменки — Еліна Світоліна (одиночний і парні розряди), Даяна Ястремська (одиночні та парні розряди), а також сестри Людмила і Надія Кіченок (парний розряд).

Зазначимо, що для Костюк нинішній сезон є найкращим у карʼєрі: вона оновила особистий рекорд в одиночному рейтингу WTA (65), а також вперше дійшла до четвертого кола на Великому шоломі — успішним для 19-річної спортсменки став "Роллан Гаррос".

Раніше Фокус розповідав, що двоє топ-тенісистів оголосили, що не зіграють на Олімпіади-2020. Швейцарський тенісист Роджер Федерер оголосив про рішення пропустити Олімпійські ігри в Токіо.

Слідом за швейцарським тенісистом про пропуск Олімпійських ігор заявила і перша ракетка Великобританії Йоганна Конта. Вона була змушена піти на самоізоляцію під час "Вімблдону" через виявлений коронавірус в одного з членів її команди. Після цього британка також відчула симптоми захворювання і зрештою отримала позитивний тест. Хвороба вибила Конту з тонусу, у результаті чого вона не тренувалася 2,5 тижні. За словами спортсменки, вона зрозуміла, що не встигне належним чином підготуватись до Олімпіади в Токіо.

Нагадаємо, раніше про відмову виступати на Олімпіаді оголосив Рафаель Надаль. Іспанець пояснив своє рішення бажанням зберегти організм в нормальному функціональному стані і провести профілактику травм.