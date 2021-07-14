Официально: "ПСЖ" купил лучшего игрока Евро-2020
Французский гранд продолжает взрывать трансферный рынок: на этот раз он приобрел одного из лучших вратарей мира.
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру во французском "ПСЖ".
22-летний вратарь подписал контракт с "ПСЖ" до 2026 года.
Итальянец присоединился к новому клубу в качестве свободного агента – он решил не продлевать контракт с "Миланом".
Напомним, что Доннарумма является воспитанником академии "Наполи" и "Милана", за миланский гранд начал выступления с 2015 года. Также Доннарумма сыграл 33 матча за сборную Италии.
Фокус ранее сообщал, что Доннарумма стал лучшим игроком Евро-2020.
22-летний Доннарумма стал вторым вратарем после Петера Шмейхеля, который был удостоен признания лучшим игроком турнира.
На турнире Доннарумма проявил себя надежным вратарем и выиграл для сборной Италии две серии пенальти, пропустив всего четыре гола в семи матчах.
Ранее ПСЖ оформил трансфер испанского защитника Серхио Рамоса, который присоединился к клубу на правах свободного агента. До переезда в Париж, 35-летний футболист 15 лет выступал за "Реал" Мадрид.
Напомним, сборная Италии победила Англию в серии пенальти и стала новым чемпионом Европы. Кроме того, Италия в шаге одной победы до мирового рекорда по количеству побед подряд – команда Роберто Манчини не проигрывает уже 34 матчей, обновив национальный рекорд. Предыдущее достижение установлено в период с 1935 по 1939 годы, когда сборная Италия под руководством легендарного тренера Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.
До мирового рекорда остался один матч. Сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а Бразилия – 35 матчей – с 1993 по 1996 год.
Отметим, что Италия второй раз в истории выиграла чемпионат Европы, до этого последний раз Италия выигрывала главный трофей в Европе в 1968 году. Также Италия четырежды выигрывала чемпионат мира – 1934, 1938, 1982, 2006 годах.