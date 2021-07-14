Офіційно: "ПСЖ" купив кращого гравця Євро-2020

Французький гранд продовжує підривати трансферний ринок: цього разу він придбав одного з кращих воротарів світу.

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма продовжить карʼєру у французькому "ПСЖ".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

22-річний воротар підписав контракт з "ПСЖ" до 2026 року.

Італієць приєднався до нового клубу в якості вільного агента — він вирішив не продовжувати контракт з "Міланом".

Нагадаємо, що Доннарумма є вихованцем академії "Наполі" і "Мілана", за міланський гранд розпочав виступи з 2015 року. Також Доннарумма зіграв 33 матчі за збірну Італії.

Фокус раніше повідомляв, що Доннарумма став найкращим гравцем Євро-2020.

22-річний Доннарумма став другим воротарем після Петера Шмейхеля, якого визнали найкращим гравцем турніру.

На турнірі Доннарумма проявив себе надійним воротарем і виграв для збірної Італії дві серії пенальті, пропустивши всього чотири голи у семи матчах.

Раніше ПСЖ оформив трансфер іспанського захисника Серхіо Рамоса, який приєднався до клубу на правах вільного агента. До переїзду в Париж, 35-річний футболіст 15 років виступав за "Реал" Мадрид.

Нагадаємо, збірна Італії перемогла Англію у серії пенальті і стала новим чемпіоном Європи. Крім того, Італія за крок однієї перемоги до світового рекорду за кількістю перемог поспіль — команда Роберто Манчіні не програє вже 34 матчів, оновивши національний рекорд. Попереднє досягнення встановлене у період з 1935 по 1939 роки, коли збірна Італія під керівництвом легендарного тренера Вітторіо Поццо не програвала 30 матчів поспіль.

До світового рекорду залишився один матч. Збірна Іспанії не програвала 35 матчів з 2007 по 2009 рік, а Бразилія — 35 матчів — з 1993 по 1996 рік.

Зазначимо, що Італія вдруге в історії виграла чемпіонат Європи, до цього востаннє Італія вигравала головний трофей у Європі у 1968 році. Також Італія чотири рази вигравала чемпіонат світу — у 1934, 1938, 1982, 2006 роках.