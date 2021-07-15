Телеканалы "Футбол 1/2/3" покажут матчи Первой лиги Украины

Матчи будут транслироваться как на телевизионных каналах, так и в аккаунте "Футбол 1/2/3" в YouTube.

Профессиональная футбольная Лига Украины утвердила телеканалы "Футбол 1/2/3" официальным транслятором матчей Первой лиги.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Матчи будут транслироваться как на каналах, так и в аккаунте телеканала в YouTube.

В прошлом сезоне клубы первой лиги транслировали все свои матчи на своих каналах в YouTube.

Сезон 2021/22 в первой лиге стартует 25 июля. В соревнованиях примут участие 16 команд, лучшие из которых по итогам чемпионата получат право на повышение в классе.

После розыгрыша сезона 2020/2021 из Первой лиги в Премьер-лигу перешли "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925". Понизится в классе должен был закарпатский "Минай", но он сумел сохранить прописку благодаря отказу донецкого "Олимпика" от участия в УПЛ. К слову, донецкий клуб включен в состав участников чемпионата Первой лиги.

Напомним, ранее, по просьбе киевского "Динамо" было решено перенести матч за Суперкубок Украины. Изначально встреча "Динамо" и "Шахтера" планировалась на 24 июля, но из-за невозможности задействовать 10 футболистов, которые выступали за национальную сборную на Евро-2020, этот матч было решено перенести на 22 сентября.

Киевский клуб делегировал в национальную сборную 10 футболистов. Ими стали: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Илья Забарный, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Артем Беседин, Александр Караваев, Александр Тымчик и Денис Попов. Двое последних так и не сыграли на турнире, а Артем Беседин досрочно покинул расположение сборной после серьезной травмы, полученной в матче 1/8 финала против сборной Швеции. Нападающий пропустит шесть месяцев.

В свою очередь, "Шахтер" на Евро-2020 был представлен семью игроками: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Георгий Судаков, Тарас Степаненко и Марлос. Отметим, что Анатолий Трубин и Георгий Судаков уже присоединились к расположению клуба на сборах в Австрии и сыграли в контрольном матче против "Тюркгюджю".