Телеканали "Футбол 1/2/3" покажуть матчі Першої ліги України

Матчі будуть транслюватися як на телевізійних каналах, так і в акаунті "Футбол 1/2/3" на YouTube.

Професійна футбольна Ліга України затвердила телеканали "Футбол 1/2/3" офіційним транслятором матчів Першої ліги.

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Матчі будуть транслюватися як на каналах, так і в акаунті телеканалу на YouTube.

У минулому сезоні клуби першої ліги транслювали всі свої матчі на своїх каналах на YouTube.

Сезон 2021/22 в першій лізі стартує 25 липня. У змаганнях візьмуть участь 16 команд, кращі з яких за підсумками чемпіонату отримають право на підвищення в класі.

Після розіграшу сезону 2020/2021 з Першої ліги в Премʼєр-лігу перейшли "Верес", "Чорноморець" і "Металіст-1925". Знизитися в класі повинен був закарпатський "Минай", але він зумів зберегти прописку завдяки відмові донецького "Олімпіка" від участі в УПЛ. До слова, донецький клуб включений до складу учасників чемпіонату Першої ліги.

Нагадаємо, раніше на прохання київського "Динамо" було вирішено перенести матч за Суперкубок України. Спочатку зустріч "Динамо" і "Шахтаря" планувалася на 24 липня, але через неможливість залучити 10 футболістів, які виступали за національну збірну на Євро-2020, цей матч було вирішено перенести на 22 вересня.

Київський клуб делегував у національну збірну 10 футболістів. Ними стали: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Ілля Забарний, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Артем Бєсєдін, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик та Денис Попов. Двоє останніх так і не зіграли на турнірі, а Артем Бєсєдін достроково покинув розташування збірної після серйозної травми, отриманої в матчі 1/8 фіналу проти збірної Швеції. Нападник пропустить шість місяців.

У свою чергу, "Шахтар" на Євро-2020 був представлений сімома гравцями: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Георгій Судаков, Тарас Степаненко та Марлос. Зазначимо, що Анатолій Трубін і Георгій Судаков уже приєдналися до розташування клубу на зборах в Австрії і зіграли в контрольному матчі проти "Тюркгюджю".