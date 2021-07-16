"Динамо" разгромило французский клуб в товарищеском матче (видео)

"Динамо" продолжает успешное выступление в товарищеских матчах на швейцарском сборе.

Киевское "Динамо" в товарищеском матче на тренировочных сборах в Швейцарии разгромило французский "Эвиан".

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Победу подопечным Мирчи Луческу принесли забитые голы Владислава Ваната и Богдана Леднева, который оформил дубль.

Динамо — Эвиан 3:0

Голы: Леднев, 2, 38, Ванат, 17.

Динамо: Бойко (Моргун, 46), Кендзера (Вивчаренко, 46), Тымчик (Сирота, 61), Шабанов, Дубинчак (Родригес, 46), Бенито, Де Пена, Гармаш (Буяльский, 61), Леднев (Андриевский, 61), Коробенко (Шепелев, 61), Ванат (Кулач, 46).

Эвиан (стартовый состав): Моди, Авеллино, Лоссени, Хейм, Деди, Махамаду, Себраил, Барт, Клидис, Фабьен, Макс.

Ранее Фокус сообщал, что новый форвард "Динамо" помог обыграть "Сьон" в товарищеском матче.

Напомним, ранее "Динамо" объявило о подписании первого новичка: им стал экс-футболист "Колоса" Денис Антюх. Контракт между клубом и футболистом подписан на четыре года.

Денис Антюх первый сбор "Динамо" провел в статусе потенциального новичка — на просмотре и отличился забитыми голами в ворота "Базеля" и "Люцерна.

Позже киевляне объявили о переходе форварда московского ЦСКА Ильи Шкурина.

К составу киевлян Шкурин присоединился на правах аренды на период сезона 2021/2022. По окончании арендного соглашения, "Динамо" может воспользоваться правом выкупа футболиста.

В Беларуси Шкурин играл за ФК "Витебск" и "Энергетик-БГУ". За последний клуб в чемпионате Беларуси 2019-го года забил 19 мячей в национальном чемпионате и стал лучшим бомбардиром сезона, опередив ближайшего преследователя на пять голов.

В январе 2020-го перешел в московский ЦСКА, в составе которого провел 19 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча (все — в рамках российской Премьер-лиги).