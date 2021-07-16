"Динамо" розгромило французький клуб у товариському матчі (відео)

"Динамо" продовжує успішний виступ у товариських матчах на швейцарському зборі.

Київське "Динамо" в товариському матчі на тренувальних зборах у Швейцарії розгромило французький "Евіан".

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Перемогу підопічним Мірчі Луческу принесли забиті голи Владислава Ваната і Богдана Лєднєва, який оформив дубль.

Динамо — Евіан 3:0

Голи: Лєднєв, 2, 38, Ванат, 17.

Динамо: Бойко (Моргун, 46), Кендзьора (Вівчаренко, 46), Тимчик (Сирота, 61), Шабанов, Дубінчак (Родрігес, 46), Беніто, де Пена, Гармаш (Буяльський, 61), Лєднєв (Андрієвський, 61), Коробенко (Шепелєв, 61), Ванат (Кулач, 46).

Евіан (стартовий склад): Моді, Авелліно, Лоссені, Хейм, Деді, Махамаду, Себраїл, Барт, Клідіс, Фабʼєн, Макс.

Раніше Фокус повідомляв, що новий форвард "Динамо" допоміг обіграти "Сьйон" у товариському матчі.

Нагадаємо, раніше "Динамо" оголосило про підписання першого новачка: ним став ексфутболіст "Колоса" Денис Антюх. Контракт між клубом і футболістом підписаний на чотири роки.

Денис Антюх перший збір "Динамо" провів у статусі потенційного новачка — на перегляді та відзначився забитими голами у ворота "Базеля" і "Люцерни".

Пізніше кияни оголосили про перехід форварда московського ЦСКА Іллі Шкуріна.

До складу киян Шкурін приєднався на правах оренди на період сезону 2021/2022. Після закінчення орендної угоди, "Динамо" може скористатися правом викупу футболіста.

У Білорусі Шкурін грав за ФК "Вітебськ" та "Енергетик-БГУ". За останній клуб у чемпіонаті Білорусі 2019-го року забив 19 мʼячів у національному чемпіонаті та став найкращим бомбардиром сезону, випередивши найближчого переслідувача на пʼять голів.

У січні 2020-го перейшов у московський ЦСКА, в складі якого провів 19 матчів у всіх турнірах і забив 3 мʼячі (усі — в рамках російської Премʼєр-ліги).