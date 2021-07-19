Больше лайков: Месси побил рекорд Роналду в Instagram (фото)

Сражение Криштиану Роналду и Лионеля Месси вышло на новый виртуальный фронт.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси обошел своего коллегу и вечного соперника из "Ювентуса" Криштиану Роналду в очередном заочном сражении.

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Месси набрал больше всего лайков под фотографией в Instagram в категории "Спорт", сообщает Goal.

На фотографии, ставшей рекордной, Месси позирует с Кубком Америки в раздевалке.

Его пост в социальной сети после победы Аргентины над Бразилией в финальном матче Кубка Америки данный момент собрала 20 724 288 пользовательских нажатий "Мне нравится".

Предыдущий рекорд принадлежал вечному сопернику Месси – Криштиану Роналду. Он набрал на одном из вирусных постов 19,8 миллионов лайков. Тогда Криштиану Роналду выставил совместный снимок с легендарным Диего Марадоной после новости о его смерти.

Напомним, ранее у Месси закончился контракт с "Барселоной", но о будущем футболиста до сих пор ничего неизвестно.

Ранее Фокус сообщал, что Месси больше не игрок "Барселоны". 30 июня у него завершился контракт с каталонским клубом, поэтому он может по праву считаться свободным агентом. Ожидалось, что "Барселона" объявит о продлении контракта с Месси в день рождения президента клуба, но так и не сделала этого.

Вероятность того, что Месси все-таки продлил контракт, но об этом еще не сообщено прессе, не исключается.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Месси согласовал новый контракт с "Барселоной". Ожидалось, что новый контракт будет рассчитывать сотрудничество на 10 лет и состоять из трех этапов. Первый этап – два года в клубе в качестве игрока. Второй этап – Месси должен будет работать в качестве посла "Барселоны" в Америке, если продолжит свою карьеру в США. Третий этап – работа в структурах клуба в "Барселоне" после завершения карьеры.

В прошлом месяце Месси стал рекордсменом по количеству голов за сборную Аргентины, обойдя Батистуту.

Месси провел 145 матчей за сборную Аргентину, забив 73 мяча. Батистута забил 45 голов в 49 матчах, тройку главных бомбардиров нации замыкает Серхио Агуэро – он забил 41 мяч за 97 игр.

В прошедшем сезоне Месси сыграл 47 матчей за "Барселону", забил 38 голов и отдал 14 голевых передач.